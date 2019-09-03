صحة و عافية

تعرف على شخصيتك حسب نوع الشاي المفضل لديك

امنية رشادaccess_time4 / محرم / 1441 هـ       3 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

يفضل الكثير من الأشخاص تناول كوب الشاى سواء عند تناول وجبة الإفطار فى الصباح أو أثناء فترة العصر، أو حتى عند التحدث مع الأصدقاء، ويختلف الأشخاص فى اختيار نوع الشاى فالبعض يفضل الشاى الأسود الثقيل وآخر الشاى الأخضر وهكذا، ويعتقد أن اختيار بعض أنواع الشاى يشير إلى صفات شخصية للإنسان، والتى نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع “blog.teabox“.

صفات الشخصية حسب نوع الشاى:

– الأشخاص الذين يفضلون تناول الشاي الأسود، يتصفون بالأشخاص الهادئين لذلك تجدهم دائماً يبحثون عن الأماكن التى تتمتع بالهدوء والسكينة، ومن محبى ممارسة تمارين التأمل المختلقة.

وأما الأشخاص الذين يفضلون تناول الشاي بالياسمين، يتصفون بقوة الملاحظة، والاهتمام ببداية كل شىء فى حياتهم سواء الاجتماعية أو المهنية، وكذلك يتصفون بالتفكير العقلى والمنطقى .

وبالنسبة للشاي الأخضر، يتصفون بحبهم الدائم فى البحث عن الحقائق، والاهتمام بصحة الجسم، والتفكير المنطقى والإبداع والابتكار فى العمل.

والأشخاص الذين يفضلون تناول الشاى الصينى، يتصفون بحب السلام والسعى لتحقيق القيم الإنسانية فى علاقاتهم مع الأشخاص، سواء من الناحية المهنية والمادية والرومانسية .

omneia rashad

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