الأمير حسام بن سعود يدشن مدارس الطفولة المبكرة

الباحة ـ الباحة

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة أمس ، مدارس الطفولة المبكرة البالغ عددها 32 مدرسة على مستوى المنطقة، وذلك بمقر ابتدائية فاطمة بنت الوليد بالحمدة.

وأقيم حفلٌ خطابي بهذه المناسبة بدئ بتلاوة آيات من القران الكريم، ثم ألقت قائدة مدرسة ابتدائية فاطمة بنت الوليد بالحمدة عزه بنت هادي الغامدي ، كلمة رحب فيها بسمو أمير منطقة الباحة ، مثمنة لسموه رعايته وتدشينه لمدارس الطفولة المبكرة بالمنطقة.

ونوهت بجهود تعليم الباحة في تنفيذ مشروع مراحل الطفولة المبكرة, مشيرة إلى أن هذه المبادرة خطوة نحو مستقبل مشرق ضمن رؤية المملكة 2030.

بعد ذلك دشن الأمير حسام بن سعود، عبر اللوح الإلكتروني مدارس الطفولة المبكرة في المنطقة.

إثر ذلك شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً ، عن مدارس الطفولة المبكرة في المنطقة وأبرز الاستعدادات التي نفذت خلال الأشهر الماضية, ثم ألقيت قصيدتان شعريتان بهذه المناسبة نالتا استحسان الحضور.

بعدها تجول سمو أمير الباحة في أقسام المدرسة والمعامل والفصول الدراسية ، مستمعاً لشرح مفصل من المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، حول ما يقدم للطلاب والطالبات من برامج منوعة في مرحلة الطفولة المبكرة.

وأشاد الأمير حسام بن سعود بما لمسه من استعدادات وتجهيزات مميزة في المدرسة، ومختلف مدارس المنطقة لبدء العام الدراسي الجديد ، مؤكداً أن ذلك جاء، بفضل الله، أولاً ثم بفضل ودعم واهتمام القيادة الرشيدة بقطاع التعليم بوصفها أولوية تنموية، وركيزة في تطوير المجتمع ومنافسة الدول المتقدمة.