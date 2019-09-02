المحليات

رسالة مهمة من الدفاع المدني لقائدي وقائدات المدارس

صحيفة البلادaccess_time3 / محرم / 1441 هـ       2 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني اليوم الاثنين لقائدي وقائدات المدارس، الخطوات الواجب التأكد منها خلال تنفيذ عملية الإخلاء بالمدارس، وذلك تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد.

ونشرت المديرية انفوجراف توضيحي عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، ذكرت فيه 5 خطوات اساسية يجب اتباعها خلال عملية الإخلاء، تمثلت في ضرورة  فتح الأبواب بالكامل والتأكد من سلامة الطلاب ووجودهم بالخارج عبر سجلات الحضور والغياب بالإضافة إلى الحذر من التدافع ، ومنع أي سيارة من الوقوف أمام باب المدرسة ، بجانب اتباع خطة الإخلاء المتفق عليها واللوحات الإرشادية.

صحيفة البلاد

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