رسالة مهمة من الدفاع المدني لقائدي وقائدات المدارس

جدة : البلاد

أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني اليوم الاثنين لقائدي وقائدات المدارس، الخطوات الواجب التأكد منها خلال تنفيذ عملية الإخلاء بالمدارس، وذلك تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد.

ونشرت المديرية انفوجراف توضيحي عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، ذكرت فيه 5 خطوات اساسية يجب اتباعها خلال عملية الإخلاء، تمثلت في ضرورة فتح الأبواب بالكامل والتأكد من سلامة الطلاب ووجودهم بالخارج عبر سجلات الحضور والغياب بالإضافة إلى الحذر من التدافع ، ومنع أي سيارة من الوقوف أمام باب المدرسة ، بجانب اتباع خطة الإخلاء المتفق عليها واللوحات الإرشادية.