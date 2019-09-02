رئيس وزراء جورجيا يقدم استقالته

البلاد : وكالات

قدم رئيس وزراء جورجيا ماموكا باختادزى اليوم استقالته، قائلاً إنه أكمل مهمته.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن باختادزي ، الذي شغل منصب وزير المالية سابقا قال إنه كان “شرف كبير له” أن يقود حكومة جورجيا ، مشيراً إلى أنه سوف يعقد مؤتمراً صحافيًا في وقت لاحق من اليوم في العاصمة تبليسي، وكان باختادزي قد تولى منصب رئيس الوزراء في يونيو الماضي.

من جهته قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحلم الجورجي الحاكم جورجي فولسكي إنه سوف يتم الإعلان عن مرشح جديد لمنصب رئيس الوزراء غداً الثلاثاء، ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية في جورجيا في شهر أكتوبر من العام المقبل.