تعزيز الشراكة بين مجلس التعاون والولايات المتحدة في مكافحة التطرف والإرهاب

البلاد : متابعات

اجتمع الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق ، اليوم بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض، مع المسؤول عن مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض السيد جوزيف فرانسيسكون ، ومستشار سياسات مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية السيد جوزيف روزينشتاين، والوفد المرافق لهما.

وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية ، خاصة التعاون القائم في مجالات مكافحة التطرف والإرهاب في إطار الجهود الإقليمية والدولية.

كما ناقش الاجتماع إستراتيجية مكافحة الإرهاب للتحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط، التي تم إقرارها في شهر يوليو 2019م، والجهود القائمة لتنفيذها، والترتيبات الخاصة لاستضافة مجلس التعاون لورشة العمل الثانية لشبكة المراكز والهيئات المعنية بمكافحة التطرف العنيف المقرر عقدها بتاريخ 30ـ 31 أكتوبر 2019م، بحضور ومشاركة عدد من المراكز والهيئات المعنية بمكافحة التطرف العنيف في دول مجلس التعاون، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي.