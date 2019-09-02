المالكي: اللجنة السعودية الإماراتية عملت على التهدئة باليمن

البلاد : متابعات

قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، اليوم الاثنين، إن اللجنة السعودية الإماراتية عملت على تهدئة الوضع في أكثر من منطقة يمنية، مؤكدا أن قوات سعودية وصلت شبوة للعمل على خفض التصعيد ووقف النار.

وأضاف المتحدث المالكي في مؤتمر صحافي بحسب “العربية”، أن كافة الأطراف اليمنية عملت على تلبية دعوة التهدئة.

وأشار المالكي إلى أن الميليشيات الحوثية تنقل صواريخ باليستية وطائرات مسيرة إلى ذمار، لافتا إلى أن الغارة في ذمار استهدفت مخازن طائرات وتمت وفق القانون الدولي.

وقال إن الميليشيات تتحمّل كامل المسؤولية بإخفاء مواقعها العسكرية بين المدنيين، لافتا إلى أن الميليشيات الحوثية تخزّن الطائرات المسيرة والصواريخ في صعدة وعمران

وأوضح المالكي أن التحالف لديه نظام مكاني لمناطق عدم الاستهداف في اليمن، مشيرا إلى أن التحالف مستمر بدعم الجيش اليمني في التقدم على كافة المحاور.

وشدد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية على أن الميليشيات الحوثية انتهكت القانون الدولي بإطلاق صاروخ كروز على مطار أبها.

وقال المالكي إن الميليشيات الحوثية تطلق الصواريخ الباليستية عشوائياً ويسقط مدنيون ضحايا لذلك.