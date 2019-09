فيديو.. هل هو أفضل إنقاذ في تاريخ كرة القدم؟

قاد المدافع يفجيني شيرنوف فريقه روستوف إلى فوز مستحق ضد نظيره لوكوموتيف موسكو، في إطار مباريات الجولة الثامنة من الدوري الروسي.

وتمكن روستوف من تعزيز صدارته للائحة الترتيب العام للدوري الروسي، بعدما اقتنص فوزًا على أرضه بهدفين لهدف واحد أمس السبت.

الفوز تحقق بطريقة دراماتيكية بعدما أنقذ شيرنوف مرمى فريقه في الوقت المُبدد من المباراة على طريقة المدافعين الكبار.

وعندما كانت تشير النتيجة إلى تقدم روستوف بهدفين لهدف، ومع تبقى دقائق معدودة على النهاية، ظهر شيرنوف ليتقمص دور البطل.

فبداية لحق برأسية مهاجم الخصم قبل أن تتهادى إلى الشباك، ثم قام ورمى بجسمه أمام تصويبة لاعب آخر في نفس اللقطة.

🔥 Ladies and gentlemen, best save in the history of football for you!#RPL pic.twitter.com/e5DiffBl0P

— Russian Premier Liga (@premierliga_en) August 31, 2019