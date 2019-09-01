عطر الليمون والبعد عن الأجهزة الألكترونية للتخلص من التوتر

من حين لآخر نشعر ببعض الضغوطات في حياتنا اليومية، وهذا يؤثر على أدائنا فى العمل أو الدراسة، والبعض لا يستطيع الخروج من هذه الحالة السلبية، لكن هناك عادات في غاية البساطة تساعد على التخلص من هذا الإحساس وهي نقلا عن موقع” daily medical” كالآتي:

استنشق عطر الليمون

خدعة لذيذة للتخلص السريع من التوتر، والانتقال إلى الاسترخاء من خلال حاسة الشم، حيث أكد الباحثون أن مادة “الينالول” الموجودة في الليمون تستطيع أن تقلل حالة التوتر، ولمن لا يفضلون الليمون يمكن استبداله بالريحان، أو العرعر أو الخزامى، فهذه أيضا وجد أنها تخفض التوتر .

الاسترخاء لمدة خمس دقائق

ارفع واخفض كتفيك عدة مرات وافرد ساقيك بينما تسند جسمك على الجدار، لكن لا تبالغ في هذه التمارين، فالتمدد يساعد على تحسين الدورة الدموية، وكذلك يخفف من الشد العضلي الناتج عن الإجهاد و الأرق .

أغلق أجهزتك الإلكترونية

خذ قسطا من الراحة قليلا من جميع الأجهزة، فالنظر إلى شاشة الكمبيوتر والإلكترونيات طويلا كل يوم يمكن أن يقلل طاقتك يصيبك بالخمول، فقط حاول الخروج من كل شيء بين الحين والآخر لكي تحصل على الاسترخاء والراحة خاصة قبل النوم .

جهز وجبة خفيفة

قبل أن تخرج من الباب في الصباح قم بإعداد وجبة خفيفة لتأخذها معك، وقد تشتمل على الفاكهة والمكسرات غير المملحة، والجبن قليل الدسم أو الزبادي، فهذا سيجنبك تناول الوجبات السريعة التي تؤدي إلى الكسل والخمول .

رتب مكتبك الخاص

رتب مكتبك من الأوراق المبعثرة وأكواب القهوة المنتشرة في المكان، فهذه الفوضى يمكن أن تجعلك تفقد التركيز وتقلل من إنتاجك .