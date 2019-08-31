4 وصفات طبيعية لترطيب البشرة في المنزل

الحصول على بشرة صافية ومشرقة حلم كل فتاة خاصة إن كانت تعانى من حب الشباب أو البثور على البشرة وما تتركه بعدها من ندوب وللحصول على بشرة صافية هناك العديد من الوصفات الطبيعية نقدمها اليكي..

وصفة الليمون لبشرة صافية

الليمون يعمل كعنصر طبيعى قوى يمكن استخدامه للحصول على بشرة صافية فهو يحتوى على حمض الستريك الذى يساعد فى إزالة الخلايا الميتة ويحتوى على نسبة عالية من فيتامين C الذى يعزز عملية تجديد الخلايا ما يجعله مفيدًا فى القضاء على البقع الداكنة، كما يحتوى على خصائص تبييض تخفف الندوب السوداء الناجمة عن حب الشباب والبثور.

ولاستخدام الليمون للحصول على بشرة صافية اعصرى ليمونة طازجة فى إناء واستخدمى كرة قطنية لتطبيق العصير على الجلد بلطف واتركيه على البشرة 10 دقائق ثم اغسليها بالماء.

وصفة الكركم والحمص المطحون لتطهير البشرة والتخلص من البقع

يعد الكركم من أفضل العناصر الطبيعية لتبييض البشرة وتطهيرها وتقليل الندوب وحب الشباب وبقع العمر والتجاعيد على الجلد، كما يعد الكركم عنصرًا فعالاً فى تخفيف الالتهابات وعلاج الحساسية كما يحفز إنتاج الكولاجين ما يجعله يساعد على تألق البشرة.

ولاستخدام الكركم على بشرتك اخلطى ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم مع ملعقة كبيرة من الحمص المطحون وأضيفى إليهما الحليب أو الماء بكمية مناسبة للحصول على عجينة تلتصق على البشرة وطبقيها بلطف على بشرتك ودلكى فى حركات دائرية. اتركى الخليط حتى يجف واغسلى وجهك بالماء.

وصفة العسل لبشرة صافية ومشرقة

للحصول على بشرة صافية ومشرقة وترطيب البشرة استخدمى العسل الأبيض الذى يعد أفضل مرطب طبيعى للجلد ويساعد على مقاومة الجراثيم والقضاء على العدوى ويمكنك أن تطبقيه فى شكله الخام على الجلد مباشرة ثم تركه يجف وتغسليه بالم اء.

وصفة الخيار لبشرة صافية

الخيار هو مصدر غنى لترطيب وتغذية البشرة ويعمل على تجديد خلايا البشرة وإزالة الخلايا التالفة والميتة، ولاستخدامه قطعى خيارة طازجة إلى شرائح صغيرة وسميكة ودائرية وافركى وجهك بهذه الشرائح بلطف مع تدليك بشرتك واتركى العصير يجف على وجهك لمدة ساعة قبل النوم أو لليلة كاملة واغسلى وجهك فى الصباح.