لاتفسدوا فرحة الاتحاد !!!

في عالم كرة القدم الصعب والمستحيل لاوجود لهم ، ومن هنا يجب أن يتدارك الاتحاديون من عشاق وإدارة أن لايبالغوا بنجاح بداية موسمهم وأن فريقهم جاهز لتحقيق الألقاب والعودة السريعة الى منصات المجد. البداية الجميلة للمشوار هذا الموسم يجب أن لاتغفل عشاق العميد أن فريقهم ينافس هذا الموسم على جميع الجبهات، وأخاف عليهم ان يتكرر معهم ماحدث مع الهلال الموسم الماضي . يجب أن تحدد الإدارة برئاسة الصادق والمحب أنمار الحائلي أهدافهم الرئيسية وكذلك الأهداف الثانوية وأن تكون صادقة و واضحة كما عهدنا عليهم لكي لايقع الفأس في الرأس.

ربع نهائي كاس أبطال أسيا :

النصر والسد

أسجل إعجابي وتقديري بالسيد فيكتور فيتوريا، لم يقف مكتوف الأيدي بعد خسارته لنجمه الاستثنائي حمد الله وجعل الفريق بكامله نجوما ونجح في تخطي المباراة الاولى، وباذن الله ، يعود في الإياب متوجا ببطاقة الصعود الى الدور النصف النهائي .

الاتحاد والهلال:

لم ينجح الاتحاد في استغلال رهبة الهلال من جمهور العميد الذي لازال يحطم جميع الارقام في الحضور، والتفاعل وكذلك لم ينجح في استغلال إرهاق الرطوبة في الفريق الهلالي ولكنه نجح في تحقيق تعادل ممتاز يريح نسبيا لقاء الاياب عليهم .

بداية الدوري :

بداية رائعة من تجهيزات للملاعب ومن النقل التلفزيوني المميز

الاتحاد والهلال والنصر والشباب والاتفاق بالعلامة الكاملة دون مفاجات تعكر صفو البداية .

الأهلي علامات التعجب لاتكفي لوصف حال الجار العزيز.

نقطة ضوء

( جدة ) وأتاري القلب مشتاق من ( جده ) !!!