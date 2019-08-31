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شرطة الرياض توقف مواطناً بعد إطلاق نار في حي النهضة

صحيفة البلادaccess_time1 / محرم / 1441 هـ      31 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سلمان التويجري، أنه وعلى ضوء ما ورد للأجهزة الأمنية مساء الأربعاء الماضي ، من بلاغاتٍ عن سماع صوت إطلاق نارٍ بحي النهضة شرق العاصمة الرياض, باشرت فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض مهامها وجرى تحديد الموقع وعثر على عددٍ من الأظرف الفارغة أمام أحد المنازل المقام بها مناسبة احتفالٍ خاصة، حيث جرى القبض على مالك العقار (مواطن/ في العقد السادس من العمر) وجرى إيقافه وتحريز ما رفع في الموقع من آثار واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية.

صحيفة البلاد

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