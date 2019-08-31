شرطة الرياض توقف مواطناً بعد إطلاق نار في حي النهضة

الرياض : البلاد

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سلمان التويجري، أنه وعلى ضوء ما ورد للأجهزة الأمنية مساء الأربعاء الماضي ، من بلاغاتٍ عن سماع صوت إطلاق نارٍ بحي النهضة شرق العاصمة الرياض, باشرت فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض مهامها وجرى تحديد الموقع وعثر على عددٍ من الأظرف الفارغة أمام أحد المنازل المقام بها مناسبة احتفالٍ خاصة، حيث جرى القبض على مالك العقار (مواطن/ في العقد السادس من العمر) وجرى إيقافه وتحريز ما رفع في الموقع من آثار واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية.