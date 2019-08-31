رئيس الديوان العام للمحاسبة يشكر القيادة على تعديل مسمى الديوان

الرياض : واس

رفع معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعديل اسم “ديوان المراقبة العامة” ليكون “الديوان العام للمحاسبة”، وما تضمنه الأمر الكريم من أن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – بالتنسيق مع الديوان العام للمحاسبة، ومن تراه من الجهات ذوات العلاقة – بمراجعة نظام ديوان المراقبة العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 9 ) وتاريخ 11 / 2 / 1391 هـ، واقتراح ما يلزم بشأنه بما يتوافق مع تعديل المسمى، ورفع ما يتم التوصل إليه.

وقال معاليه : إن تغيير المسمى يأتي ليتوافق مع ما يضطلع به الديوان من أعمال ويمنع الازدواجية في المسميات مع جهات رقابية أخرى، كما أنه يسهم في التعريف بالعمل الفعلي للديوان وهو الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، وكذلك مراقبة جميع أموال الدولة المنقولة والثابتة، ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها.

واختتم معاليه تصريحه بأن التوجيه الكريم بقيام هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع الديوان بمراجعة نظامه واقتراح ما يلزم بشأنه بما يتوافق مع التعديل يؤكد حرص القيادة الرشيدة على أعمال الديوان وتطويرها والرفع من كفاءة تنفيذها.