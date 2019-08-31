“السديس” يصدر قراراً بإنشاء 21 وكالة رئيسية ومساعدة

جدة : البلاد

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس ، قراراً بإنشاء عدد من الوكالات والوكالات المساعدة، تهدف إلى تعزيز العمل المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات، وذلك بالرئاسة ووكالتها لشؤون المسجد النبوي.

وجاءت الوكالات المستحدثة على النحو التالي:

أولاً/ الوكالات بالرئاسة:

وكالة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام

وكالة الرئيس العام للشؤون الإدارية والمالية

وكالة الرئيس العام للتخطيط والشؤون التطويرية

وكالة الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية

وكالة الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية

وكالة الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية

وكالة الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية

وكالة الرئيس العام للعلاقات والشؤون الإعلامية

وكالة الرئيس العام للترجمة والشؤون التقنية

وكالة الرئيس العام للشؤون النسائية

ثانياً/ وكالات المسجد النبوي:

وكالة الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي

وكالة مساعدة لشؤون المسجد النبوي

وكالة مُساعدة للشؤون الإدارية والمالية

وكالة مُساعدة للشؤون العلمية والفكرية

وكالة مُساعدة للشؤون التوجيهية والإرشادية

وكالة مُساعدة للتخطيط والشؤون التطويرية

وكالة مُساعدة للشؤون الفنية والخدمية

وكالة مُساعدة للمشاريع والدراسات الهندسية

وكالة مُساعدة للعلاقات والشؤون الإعلامية

وكالة مُساعدة للترجمة والشؤون التقنية

وكالة مُساعدة للشؤون النسائية

وأكد معالي الرئيس العام أن هذه الوكالات تهدف لتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بما يحقق تطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – مواكبة لرؤية الخير والعطاء رؤية (٢٠٣٠).