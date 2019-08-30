سييرا مُحذّرًا: سننافس على كل البطولات!

يحل الاتحاد ضيفًا على نظيره العهد اللبناني في إياب دور الـ 32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، غدًا السبت.

الاتحاد كان قد حسم موقعة الذهاب بثلاثية نظيفة في ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

ويأمل في تخطي العهد لإكمال المنافسة على كل البطولات بحسب ما أشار إليه مدرب الفريق، خوسيه لويس سييرا.

فالمدرب التشيلي قال في المؤتمر الصحفي السابق للمباراة، إن فريقه سيدخل مواجهة الإياب بغرض تكرار الفوز الذي تحقق في الذهاب.

وستقام المباراة في المدينة الرياضية ببيروت، وبالتحديد بملعب كميل شمعون وسط مؤازرة جماهيرية كبيرة من الأنصار اللبنانيين.

“نعي جيدًا أن فريق العهد سيكون مختلفًا في ملعبه ووسط جماهيره، لكن هذا لن يعيقنا عن تحقيق ما جئنا من أجله”، هكذا بدأ سييرا الحديث.

وأضاف “نشارك في 4 بطولات هذا الموسم وهذا أمر مهم، فنحن لن نفرط في أي بطولة وسنحاول الاتزان بين المباريات كافة منذ البداية، نحن نسعى للأفضل”.

جدير بالذكر أن الاتحاد سيلعب مواجهة الإياب ضد الهلال في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا في الرياض يوم 17 من الشهر القادم.

وحقق النمور فوزًا في مستهل مشواره ببطولة الدوري، إذ أمطر شباك الرائد بثلاثية وينتظره مقابلة مع التعاون في الجولة القادمة.