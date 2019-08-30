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الهلال لا يضيع وقتًا في الميركاتو..

الهلال ينهي الاتفاق مع “بديل” كويلار

محمد ابو الوفاaccess_time28 / ذو الحجة / 1440 هـ      30 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق
الهلال

قالت تقارير إعلامية إن إدارة الهلال حسمت التعاقد مع لاعب وسط دفاعي، ليكون معوّضًا لفشل صفقة كويلار.

ولم يتوصل الزعيم إلى اتفاق مع فلامنجو البرازيلي بشأن التعاقد مع اللاعب جوستافو كويلار، والآن اتجه إلى البدائل المتاحة.

بحسب ما أوردته يومية “جلوبو سبورت” البرازيلية، فإن الهلال أنهى إجراءات التعاقد مع لاعب وسط كورينثيانز، جابرييل فرانكو.

وقال تقرير الصحيفة إن اللاعب رفقة وكيله أعماله سيتوجهون إلى دبي اليوم الجمعة من أجل التوقيع على العقود.

لم يتم الإفصاح عن القيمة المادية للصفقة، بيد أن التقارير الإعلامية في البرازيل قدرّتها بـ 6 ملايين يورو.

نبعت رغبة الهلال في التعاقد مع كويلار وفرانكو، لتعويض رحيل محور الوسط الدفاعي الاسترالي ميلوش ديجينك.

ومن المنتظر أن يتم الاستغناء عن خدمات الإسبانيين ألبرتو بوتيا وجوناثان سوريانو حال التعاقد مع فرانكو.

محمد ابو الوفا

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