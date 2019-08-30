التغيرات المناخية تتسبب في رفع درجة حرارة أوروبا

أظهرت دراسة جديدة أن درجات حرارة أوروبا ترتفع بشكل أسرع من المتوقع، حيث يزيد تغير المناخ من عدد أيام الحرارة الشديدة ويقلل عدد أيام البرودة الشديدة.
وبحسب موقع mirror البريطانى، فقد بلغت درجات الحرارة فى أوروبا مستويات قياسية هذا الصيف، حيث تجاوزت 46.0 درجة مئوية فى جنوب فرنسا، كما تضاعف عدد أيام الصيف ذات الحرارة الشديدة ثلاثة أضعاف منذ عام 1950 وأصبح الصيف أكثر سخونة، حسب الدراسة.
وفى الوقت نفسه، انخفض عدد أيام الشتاء التى تعاني من البرد الشديد بمعدل النصف على الأقل، وأصبح الشتاء أكثر دفئًا بشكل عام، ووجدت الدراسة الجديدة أن أجزاء من أوروبا ترتفع درجة حرارتها بشكل أسرع من مشروع نماذج المناخ، كما توضح صورة القمر الصناعى للطاقة الحرارية المنبعثة من أوروبا خلال 25 يوليو 2019 أعلى درجات الحرارة فى هذا الصيف.