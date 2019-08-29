الرياضة

ليفاندوفسكي باقٍ في بايرن ميونيخ

رسميًا.. روبيرت ليفاندوفسكي يُمدد تعاقده مع بايرن ميونيخ

محمد ابو الوفاaccess_time27 / ذو الحجة / 1440 هـ      29 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق
ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونيخ

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني عن تجديد عقد مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي اليوم الخميس.

ووفق العقد الجديد فإن ليفاندوفسكي (31 عامًا)، سيستمر في صفوف حامل لقب الدوري الألماني حتى صيف 2023.

عقب توقيع العقد كان للاعب بعض الكلمات لجماهير الفريق، إذ قال:

“مقتنع أنه بوسعنا تحقيق الكثير في السنوات القادمة،بايرن أحد أكبر ثلاثة أندية بالعالم، فخور كوني جزء من هذا النادي”.

ومنذ الانتقال إلى بايرن ميونيخ قادمًا من بوروسيا دورتموند صيف 2014، سجل ليفاندوفسكي 197 هدفًا خلال 246 مباراة.

وغدا الهدّاف الثالث تاريخيًا في لائحة مهاجمي النادي بعد جيرد مولر وهاينز رومينيجيه.

بدوره قال رومينيجه وهو يشغل منصب المدير التنفيذي الحالي للفريق، “ليفاندوفسكي هو أفضل مهاجم في العالم من وجهة نظري، لقد قدم الكثير لهذا النادي”.

بينما قال حسن صالح حميديتش المدير الرياضي، “إنه لاعب مهم للغاية لنا وقائد حقيقي، بإمكانه أن يصبح في مكانة ريبري وروبين للجماهير”.

وسجل ليفاندوفسكي أهداف فريقه الخمسة التي أحرزها هذا الموسم في مسابقة الدوري الألماني، وهو ما ينم عن أهميته لبايرن ميونيخ.

محمد ابو الوفا

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