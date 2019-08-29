رسميًا.. روبيرت ليفاندوفسكي يُمدد تعاقده مع بايرن ميونيخ

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني عن تجديد عقد مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي اليوم الخميس.

ووفق العقد الجديد فإن ليفاندوفسكي (31 عامًا)، سيستمر في صفوف حامل لقب الدوري الألماني حتى صيف 2023.

عقب توقيع العقد كان للاعب بعض الكلمات لجماهير الفريق، إذ قال:

“مقتنع أنه بوسعنا تحقيق الكثير في السنوات القادمة،بايرن أحد أكبر ثلاثة أندية بالعالم، فخور كوني جزء من هذا النادي”.

🗣 @lewy_official: "Ich bin davon überzeugt, dass wir in den nächsten Jahren noch viel erreichen werden. Der #FCBayern ist einer der drei größten Vereine der Welt und wir haben eine überragende Mannschaft. Ich bin stolz, Teil dieses Klubs zu sein." #MiaSanMia 🔴⚪ pic.twitter.com/KbH72QKz8l — FC Bayern München (@FCBayern) August 29, 2019

ومنذ الانتقال إلى بايرن ميونيخ قادمًا من بوروسيا دورتموند صيف 2014، سجل ليفاندوفسكي 197 هدفًا خلال 246 مباراة.

وغدا الهدّاف الثالث تاريخيًا في لائحة مهاجمي النادي بعد جيرد مولر وهاينز رومينيجيه.

بدوره قال رومينيجه وهو يشغل منصب المدير التنفيذي الحالي للفريق، “ليفاندوفسكي هو أفضل مهاجم في العالم من وجهة نظري، لقد قدم الكثير لهذا النادي”.

بينما قال حسن صالح حميديتش المدير الرياضي، “إنه لاعب مهم للغاية لنا وقائد حقيقي، بإمكانه أن يصبح في مكانة ريبري وروبين للجماهير”.

وسجل ليفاندوفسكي أهداف فريقه الخمسة التي أحرزها هذا الموسم في مسابقة الدوري الألماني، وهو ما ينم عن أهميته لبايرن ميونيخ.