تمديد التسجيل في مسابقة (موهوب )

الرياض ـ البلاد

يسر مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” أن تعلن للطلاب والطالبات من الصف السادس حتى الصف الأول ثانوي، ممن لديهم شغف بتخصصات العلوم والفيزياء والأحياء والكيمياء والرياضيات والمعلوماتية، عن تمديد فترة التسجيل في مسابقة “موهوب” حتى يوم الأحد 15 سبتمبر 2019، وذلك نظرا للإقبال الكبير على المسابقة .

ودعت “موهبة” الطلاب والطالبات إلى سرعة التسجيل في المسابقة، التي تضع الموهوب على أول الطريق لتمثيل الوطن في المسابقات الإقليمية والدولية، حيث يتم إلحاق المرشحين في برامج وملتقيات تدريبية متخصصة تقام بمدن محددة، لإعدادهم وتأهيلهم لهذه المشاركات، علماً بأن تحقيق أي إنجاز في المسابقات الإقليمية والدولية يؤهل الطلاب للفوز بجائزة خادم الحرمين الشريفين للمخترعين والموهوبين.

وتقام مسابقة “موهوب” على مرحلتين، المرحلة الأولى إلكترونية من خلال اختبار الكيمياء والفيزياء والأحياء يوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر المقبل، واختبار الرياضيات والمعلوماتية والعلوم يوم الخميس الموافق 26 سبتمبر 2019م‏، وسيكون ظهور نتائج اختبار المرحلة الأولى يوم الاثنين الموافق 30 سبتمبر.

وستكون المرحلة الثانية عبارة عن اختبارات تحريرية تعقد يوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر 2019م، يتم تنفيذها مع إدارات التعليم، وتعلن نتائجها يوم الأحد 3 نوفمبر 2019م‏.

تأتي المسابقة امتدادًا للأعمال والمبادرات المشتركة بين “موهبة” ووزارة التعليم، في إطار سعيهما لاكتشاف ودعم ورعاية الموهوبين والمبدعين في مناطق المملكة كافة.

وقد شارك بعض موهوبي الوطن المتأهلين من مسابقة موهوب في نسخها السابقة، في المسابقات العلمية والأولمبياد الدولية في عام 2019، حيث حصدت المملكة 32 ميدالية ما بين ذهبية وفضية وبرونزية وشهادة تقدير .