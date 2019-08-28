51 قتيلاً في اشتباكات بين قوات الأسد وفصائل في إدلب

ادلب ـ فرانس برس

قتل 51 عنصرًا من قوات النظام السوري والفصائل المتشددة والمعارضة، من جراء اشتباكات بين الطرفين في محافظة إدلب شمال غربي سوريا. وبعد 3 أشهر من القصف الكثيف منذ نهاية أبريل على مناطق عدة في إدلب ومحيطها، بدأ النظام السوري في الثامن من الشهر الحالي هجوماً تمكن بموجبه من السيطرة على مدينة خان شيخون الاستراتيجية وبلدات عدة في ريف حماة الشمالي المجاور.

ونقلت “فرانس برس” أن “اشتباكات عنيفة تدور شرقي مدينة خان شيخون اندلعت إثر شن فصائل متشددة ومعارضة هجوماً على مواقع لقوات النظام”. ويقود الهجوم، فصيل مرتبط بتنظيم القاعدة الإرهابي، بينما يتصدى الجيش للهجوم بإسناد جوي من قواته وطائرات روسية. وأوقعت المعارك المستمرة بين الطرفين 23 عنصرا من قوات الجيش والمقاتلين الموالين له، مقابل 20 من الفصائل، 13 منهم من المتشددين.

وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) ومجموعات متشددة موالية لها على مناطق في إدلب ومحيطها. كما تنتشر فيها فصائل معارضة أقل نفوذا. وعلى جبهة أخرى، أفادت فرانس برس بمقتل 8 من مقاتلي الفصائل والإرهابيين في ريف إدلب الشرقي، إثر محاولتهم التسلل إلى مواقع لقوات النظام قريبة من مطار أبو الضهور العسكري.

ويسيطر جيش النظام على عشرات القرى والبلدات في ريف إدلب الجنوبي الشرقي منذ نهاية العام 2017. ومحافظة إدلب مشمولة باتفاق روسي تركي تمّ التوصل إليه، في سوتشي، في سبتمبر، ونص على إقامة منطقة منزوعة السلاح، من دون أن يُستكمل تنفيذه.

وتمكن الجيش، خلال تقدمه، في الأسبوع الأخير، من تطويق نقطة مراقبة تركية في بلدة مورك، هي الأكبر من بين 12 نقطة مماثلة تنشرها أنقرة في إدلب ومحيطها، بموجب اتفاق مع روسيا.