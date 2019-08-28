القوات الحكومية اليمنية تدخل عدن وتسيطر على مطارها

البلاد : متابعات

دخلت القوات الحكومية اليمنية عدن وسيطرت على مطارها .

وأعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني وصول طلائع الجيش الوطني والأجهزة الأمنية العاصمة المؤقتة عدن، وتأمين مديرياتها وسط احتفال وترحيب كبير من أبناء المحافظة

كما دخلت قوات الشرعية حيي المعلا والتواهي بعد سيطرتها على خور مكسر.

وأضاف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): «هو النصر الذي لم يكن ليتحقق لولا عزيمة الرجال الصادقين وتكاتف كل أبناء المحافظات الجنوبية الشرفاء والدعم والإسناد للأشقاء في التحالف».

ومن جهته، دعا وزير الداخلية اليمنية «القيادات العسكرية والأهالي للحفاظ على الممتلكات في عدن»، كما حذر من أي «أعمال انتقامية».

وقال إن «الدولة ستضرب بيد من حديد كل من يحاول زعزعة الأمن في عدن».

وشدد على أن «القوات اليمنية ستكون صمام الأمان وستحافظ على الممتلكات والأرواح».