ثورة عسكرية على “أردوغان” .. استقالة 5جنرالات من الجيش

انقرة ــ وكالات

يواجه الجيش التركي هزة قوية، مع ورود أنباء عن تقديم عدد من الجنرالات استقالاتهم، أو ما يعرف عسكريا، بطلب الإحالة على التقاعد المبكر، قبل أيام فقط من احتفال أنقرة بـ”عيد النصر العسكري” نهاية الشهر الجاري.

وأفادت وسائل إعلام تركية، بتقديم خمسة جنرالات في الجيش طلبات للإحالة إلى التقاعد، وترك مهامهم الوظيفية، بينهم مسؤولون عن نقاط المراقبة في إدلب شمالي سوريا.

وبحسب صحفية “جمهورييت” التركية المعارضة، فإن هذه الاستقالات تأتي في سياق ردود الأفعال الغاضبة تجاه القرارات التي صدرت عن المجلس الأعلى للشورى العسكري التركي الأخير الذي انعقد يوم 2 أغسطس الجاري.

وقضت هذه القرارات بإجراء سلسلة من الإقالات والتعيينات الجديدة، إلى جانب تغيير مناصب عدد من العسكريين، ما أدى إلى إثارة حفيظة قادة عسكريين، اعتبروا أن هذه القرارات “لا تعتمد على مبدأ الكفاءة والأقدمية”.

كما أن القادة الذين تمت إقالتهم اعتبروا القرارات بمثابة “عملية تستهدف تقزيم حجم القوات المسلحة التركية”.

ووفقاً للصحفية فإن القادة المستقيلون كانوا من ضمن مَن تم تغيير مناصبهم بقرارات مجلس الشورى العسكري الأخير، وهم العميد أحمد أرجان تشورباجي، واللواءات: أرطغرل صاغلام، ورجب أوزدمير، وعمر فاروق أوزدمير، وأوغور بولند آجارباي.

يشار إلى أن العميد تشورباجي، كان قبل قرارات مجلس الشوري العسكري، قائدًا للقوات الخاصة، لينقل بعد ذلك قائدًا إلى ولاية أضنة، قائدًا لقوات المهام الخاصة المشتركة التابعة لقيادة فرقة المشاة الآلية السادسة.