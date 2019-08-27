تعليم القصيم ينهي ترحيل المقررات الدرسية لـ 1600 مدرسة

بريدة : البلاد

أكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم ترحيل 2.477.107 كتاب مدرس، إلى 1600 مدرسة، لجميع المراحل الدراسية، في جميع مكاتب التعليم، لقطاعي البنين والبنات، تحقيقًا لمتطلبات الانضباط المدرسي، والبداية الجادة لعام دراسي جديد.

وكانت الإدارة العامة لتعليم القصيم قد باشرت العديد من الخطط والبرامج المعنية بتجهيز البيئة المدرسية، وتوفير مكونات اليوم الدراسي الناجح، الذي يسهم بتشكيل الواقع التعليمي الجاذب والفاعل للطلاب والطالبات، من خلال تكليف الإدارات المعنية، بإنجاز مهامها في التجهيز المدرسي، والتشغيل والصيانة، والكتب الدراسية، والتشكيلات الإشرافية والمدرسية، وجميع أطراف العملية التعليمية.

وعملت الإدارة العامة على استنفار قياداتها وطواقمها الإدارية والتنفيذية، بالنزول المباشر والميداني على واقع المدارس والمقار التعليمية لإتمام العمل والاستعداد للعام الدراسي، ومتابعة عمليات ترحيل المقررات المدرسية إلى جميع مدارس البنين والبنات في جميع مراحل التعليم الثلاث، وزيارة المستودعات المركزية في مدينة بريدة .