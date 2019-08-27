إيران تعلن بيع نفط الناقلة أدريان داريا 1 وتخفي المشتري

طهران ــ وكالات

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أن بلاده باعت النفط الذي تحمله الناقلة أدريان داريا 1 لمشترٍ، لم يتم كشف هويته.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عنه القول: إن المشتري هو من سيحدد وجهة الشحنة، وأن طهران لم تعد تعرف شيئاً بشأن وجهتها. واحتجزت الناقلة “أدريان داريا”، المعروفة سابقا باسم “غريس 1″، لأسابيع قبالة جبل طارق، بعد أن احتجزتها السلطات هناك للاشتباه في انتهاكها لعقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا. وكانت محكمة فيدرالية قد أصدرت أمرا بتوقيف الناقلة، وحذرت جميع دول العالم من استقبالها.

وكانت الناقلة في طريقها لتركيا، لكنها غيرت وجهتها في وقت لاحق. ولا تزال حاليا في البحر المتوسط متجهة شرقا.