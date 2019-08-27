الدولية

إيران تعلن بيع نفط الناقلة أدريان داريا 1 وتخفي المشتري

صحيفة البلادaccess_time25 / ذو الحجة / 1440 هـ      27 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

طهران ــ وكالات

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أن بلاده باعت النفط الذي تحمله الناقلة أدريان داريا 1 لمشترٍ، لم يتم كشف هويته.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عنه القول: إن المشتري هو من سيحدد وجهة الشحنة، وأن طهران لم تعد تعرف شيئاً بشأن وجهتها. واحتجزت الناقلة “أدريان داريا”، المعروفة سابقا باسم “غريس 1″، لأسابيع قبالة جبل طارق، بعد أن احتجزتها السلطات هناك للاشتباه في انتهاكها لعقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا. وكانت محكمة فيدرالية قد أصدرت أمرا بتوقيف الناقلة، وحذرت جميع دول العالم من استقبالها.

وكانت الناقلة في طريقها لتركيا، لكنها غيرت وجهتها في وقت لاحق. ولا تزال حاليا في البحر المتوسط متجهة شرقا.

صحيفة البلاد

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