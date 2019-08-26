مجلس شؤون الأسرة يؤكد على حقوق الطفولة وكبار السن

جدة – عبد الهادي المالكي

ناقش مجلس شؤون الأسرة تقرير لجنة كبار السن، الذي أصدرته اللجنة؛ بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بشأن معاملة كبار السن، واشتمل على كل الفعاليات التي أقامها المجلس بالشراكة مع عدد من الجهات ذات العلاقة، ومقترح بأهمية وجود لجنة استشارية للطفولة، وجدول أعمال الورشة التعريفية بحقوق الطفل، والتي ستقام في 20 نوفمبر القادم بمناسبة اليوم العالمي للطفل، وتضمنت المحاور أيضاً , خطة لجنة كبار السن لتفعيل اليوم العالمي لكبار السن في أكتوبر القادم.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس شؤون الأسرة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أمس الأحد، بحضور أعضائه والأمين العام الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري وذلك بمقر الوزارة بمدينة الرياض

وأكد الوزير الراجحي أهمية تكامل الأدوار لتمكين المجلس من تحقيق أهدافه ورؤاه في ظل الحراك التنموي الذي تشهده المملكة برؤيتها الطموحة 2030 والتي أولت الأسرة جل اهتمامها وجعلتها بكل مكوناتها شريكاً أساسياً في صناعة التغيير ضمن مستهدفات برامج التحول الوطني وجودة الحياة وتعزيز الشخصية الوطنية.

من جهتها عرضت د. هلا التويجري الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها تدشين الموقع الرسمي لمجلس شؤون الأسرة على شبكة الإنترنت؛ لفتح قنوات التواصل مع الأسرة بكل مكوناتها والمهتمين بالشأن الاجتماعي والتنموي ويشكل قاعدة معلومات مهمة للأسرة في المملكة، ثم اطلع الحضور على عرض لجنة المرأة عن استراتيجية المرأة السعودية، بينما كان الموضوع الثالث المدرج على جدول الأعمال منتدى الأسرة السعودية الثاني والذي سينظمه المجلس خلال الفترة القادمة حيث تم مناقشة محاوره والموعد المقترح لانعقاده.

ونوهت د . هلا بالدعم الكبير الذي تحظى به الأسرة بكل أفرادها من قبل قيادتنا الرشيدة , ويتجلى ذلك في رؤية المملكة الطموحة 2030 وما تضمنته من أهداف وبرامج تسهم بشكل مباشر في تمكين الأسرة السعودية وتعزيز مكانتها .