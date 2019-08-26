جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن وظيفة معيد بكلية الهندسة

جدة_البلاد

اعلنت كلية الهندسة بجامعة الملك عبدالعزيز اليوم الإثنين عن توفر وظيفة ” معيد ” والمخصصة لقسم الهندسة الميكانيكية تخصص الهندسة الميكانيكية طلاب عدد 2، للعام الدراسي 1439 / 1440 هـ .

واشترطت الجامعة ان يكون المتقدم سعودي الجنسية، و حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها، و لا يقل تقدير المتقدم في البكالوريوس عن جيد جدا.

و أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك و لا يتجاوز عمر المتقدم عن (30) سنة وأن يكون المتقدم حاصل على الدرجة المطلوبة في التو فل أو IELTS،وكذلك ان يكون المتقدم حاصل على درجة قدرات الجامعيين وأن لايكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس وهو على رأس العمل .

ودعت الجامعة الراغبين في التقديم على الوظيفة تقديم الطلبات مصحوبة بالأوراق الثبوتية من – وثيقة التخرج و كشف درجات معتمد وشهادات امتحانات اللغة والدورات والدبلومات إن وجدت إلى مكتب رئيس قسم الهندسة الميكانيكية مبنى رقم (ENG40) غرفة رقم (34D51)، أو على البريد الإلكتروني [email protected]

وذلك اعتبارا من تاريخ 25 /12 /1440هـ حتى 25 /1 /1441هـ خلال الدوام الرسمي.