السفارة اليمنية بالرياض تنفي صلتها بأي تصريحات مسيئة للمملكة

الرياض : البلاد

نفى المستشار الإعلامي بالسفارة اليمنية لدى المملكة عارف أبو حاتم ، أن يكون قد أدلى لوسائل الإعلام بأي تصريحات مسيئة للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعباً.

وقال : إن بعض قنوات التحريض قد دأبت على استغلال الصفات الوظيفية لبعض الإعلاميين من أجل توظيفها سياسياً مع بعض الأطراف.

وأكد المستشار عارف أبو حاتم – بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية – ، أن الإعلامي أنيس منصور أحمد حميدة، لم يعد يحمل أي صفة وظيفية في سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض منذ مايو الماضي، وأن “صفة المستشار الإعلامي للسفارة اليمنية بالرياض ” التي يحملها الإعلامي أنيس منصور هي صفة منتحلة حيث لم يشغل هذه الوظيفية من سابق أو لاحق ، موضحاً، أن الإعلامي أنيس منصور قد عمل مساعداً له لمدة سنتين قبل أن يغادر أراضي المملكة العربية السعودية بصورة نهائية.