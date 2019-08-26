الجبير: العلاقة المتينة بين السعودية والإمارات ركيزة أساسية لمستقبل المنطقة

جدة : البلاد

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن المملكة تقود -بفضل الله تعالى- جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ومواجهة مساعي النظام الإيراني والقوى المتطرفة لنشر الفوضى وزعزعة الاستقرار .

وقال الجبير عبر حسابه الرسمي في “تويتر” اليوم الاثنين ، أن العلاقة المتينة التي تجمع المملكة بالإمارات الشقيقة تشكل ركيزة أساسية لهذه الجهود لمستقبل مشرق للمنطقة.

وأشار الجبير إلى أن التحالف يعمل، بقيادة المملكة، وبجهود مقدرة من الأشقاء في الإمارات على تحقيق الأمن والاستقرار في عدن وشبوة وأبين، مضيفاً: «لن نألو جهداً حتى يسود الاستقرار والأمن سائر أرجاء اليمن الشقيق».

وتابع الجبير: «السبيل الوحيد أمام أشقائنا في اليمن هو تجاوز الاختلافات الداخلية عبر الحوار الذي دعت له المملكة، والعمل صفاً واحداً لتخليص اليمن من براثن النفوذ الإيراني الذي لا يريد خيراً باليمن وشعبه الكريم».