إصابة 7 أشخاص في إطلاق نار بولاية ماريلاند الأمريكية

ماريلاند ــ وكالات

أصيب 7 أشخاص على الأقل، في إطلاق نار على حفل، جنوب شرق ولاية ماريلاند الأمريكية.

وقال قائد شرطة ماريلاند هانك ستاوينسكي: إن “7 تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عامًا، أصيبوا عندما أطلقت أعيرة نارية على حفل عيد ميلاد طفل على بعد بضعة أميال جنوب شرق العاصمة”.

وأضاف، في مؤتمر صحفي: إن “إطلاق النار وقع بالقرب من مناطق كامب سبرينجز ومورنينجسايد، وكان الحفل يتواجد به حوالي 12 شخصًا لحضور عيد ميلاد طفل يبلغ من العمر عامين”.

وأشار إلى أن “3 من الأشخاص السبعة أصيبوا بجروح خطيرة”، لكنه قال: إنه “يتوقع نجاتهم جميعها”.