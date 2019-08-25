بمشاركة القوات المسلحة السعودية.. انطلاق تمرين “الأسد المتأهب” في الأردن

البلاد : متابعات

انطلقت اليوم الأحد في الأردن، فعاليات تمرين “الأسد المتأهب 2019″، الذي يستمر حتى ٦ محرم ١٤٤١هـ، ضمن التمارين المختلطة والمسنودة التي تنفذها القوات المسلحة السعودية بمشاركة القوات المسلحة من الدول الشقيقة والصديقة.

وصرح قائد القوات المشاركة في التمرين، العميد الركن جعفر بن هادي القحطاني، بأن القوات المسلحة السعودية تشارك في التمرين بمختلف أفرعها البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي، حيث تشارك بقوات على الأرض وضباط مشاركين في هيئة السيطرة العليا وقوة الواجب المشتركة للتمرين.

ويهدف التمرين، بحسب العميد القحطاني، إلى تطوير قدرة المشاركين على التخطيط وتنفيذ العمليات المشتركة، وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة السعودية ونظيراتها من القوات المشاركة والانتشار والرد السريع، وتدريب هيئة الركن على التخطيط وتنفيذ العمليات المشتركة.

وأشار العميد القحطاني إلى أنه سيتم تنفيذ العمليات في ظل الحروب (التقليدية/ غير التقليدية)، والتدريب على عمليات أمن الحدود البري والبحري، واستعادة الأفراد، وتشمل عمليات البحث والإنقاذ داخل أرض العدو، وتحقيق التكامل في العمليات المشتركة بين القوات الجوية والقوات الأرضية.

وأضاف أنه سيتم كذلك التدريب على تنفيذ عمليات القوات الخاصة، والتدريب على تنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب داخل المدن والتدريب والتخطيط للتصدي للهجوم الإلكتروني “السايبر”، والتدريب على الدفاع ضد أسلحة التدمير الشامل، والتدريب على سرعة النقل الاستراتيجي لمنظومات الدفاع الجوي داخل مسرح العمليات، والتدريب على الدفاع ضد الطائرات بدون طيار.