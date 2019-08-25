بلدية الخبر تعزز السلامة المرورية أمام المدارس

الخبر ـ البلاد

نفذت بلدية الخبر ما يزيد عن 40 معبراً للمشاة وأكثر من 160 لوحة إرشادية في محيط المدارس، وذلك لتأمين الأمن والسلامة المرورية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن هذا الإجراء سيجعل ببيئة المدارس آمنة بفضل هذه الإمكانات المتقدمة التي ستساعد على حماية الطلاب من أخطار الشوارع، إضافة إلى وضع سياج فاصل في الجزر الوسطى، لمنع الطلاب من العبور إلا من خلال المعابر المتاحة فقط لسلامتهم، فيما تم تركيب أكثر من 160 لوحة ارشادية لتنبيه السائقين بضرورة التهدئة لوجود مدارس.

ونوه الزايدي إلى أن البلدية تواصل تنفيذ برنامج تحسين سلامة الطرق حول المدارس ضمن مشروع متكامل للسلامة المرورية من خلال دراسة السلامة المرورية على طرق المدينة وتحديد أهم المواقع التي تشهد حركة عالية وتحليلها لإيجاد الحلول الهندسية المناسبة لرفع كفاءة السلامة المرورية في هذه المواقع وتقليل نسبة الحوادث للحفاظ على أرواح مستخدمي الطريق.

وأكد المهندس الزايدي أن المشروع يأتي ضمن أعمال تعزيز السلامة المرورية في الشوارع المحيطة بالمدارس بهدف تفعيل واتخاذ التدابير اللازمة للتقليل من الحوادث المرورية وضمان سلامة عبور وانتقال المشاة ما يجعل المعابر المؤدية إلى المدارس آمنة للجميع، خصوصاً للأطفال والآباء والعاملين في المدارس وتحسين نظام الإشارات وعلامات الطرق المرورية.