البرنامج السعودي لتنمية اليمن يبني أكثر من 20 مدرسة

البلاد : متابعات

يواصل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن جهوده الكبيرة والواسعة في عدد من المحافظات، ويعمل القائمون عليه في أكثر من اتجاه تنموي، إذ نفذ البرنامج مؤخراً بناء ما يزيد عن 20 مدرسة في المناطق التي تتضح بها حاجة أبنائها إلى ارتياد الصفوف المدرسية لإكمال تعليمهم، وذلك كون التعليم محركاً قوياً للتنمية، ويقدم عوائد يتحقق بها ازدهار ونمو المجتمعات المحلية في ‎اليمن.

وفي إطار التنمية ساهم البرنامج في استخدام التقنيات الحديثة في ضخ مياه الآبار الجوفية التي تعمل على استدامة توفير مياه الشرب والري، إذ يعمل البرنامج على تشغيل الآبار عبر الطاقة الشمسية ما يساعد على استدامتها وتقليل من تكلفة تشغيلها على المزارعين.