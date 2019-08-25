الدولية

إطلاق نار على حافلة سياحية بالبتراء جنوبي الأردن

صحيفة البلادaccess_time23 / ذو الحجة / 1440 هـ      25 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

عمان ــ رويترز

أفادت وسائل اعلام اردنية بتعرض حافلة الى اطلاق نار في البتراء جنوبي البلاد، أسفر عن أضرار مادية دون وقوع خسائر بشرية.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر أمني أن “مجهولين أطلقوا النار على سيارة تابعة لإقليم البتراء التنموي”، مؤكدا عدم وجود إصابات.

ولم تتضح حتى الآن هوية “المجهولين” وما إذا كان الأمن تمكن من إلقاء القبض عليهم.
وتتمتع البتراء بشهرة سياحية كبيرة بسبب أنقاض الصخور المنحوتة التي تركها الأنباط، وهي حضارة عربية قديمة ازدهرت قبل قرون من ظهور المسيح، وعاشت حتى انصهرت في الإمبراطورية الرومانية.

وكانت قوات الأمن أطلقت عملاية أمنية واسعة، العام الماضي، لملاحقة عناصر إرهابية في مدينة السلط غربي العاصمة عمان.

صحيفة البلاد

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