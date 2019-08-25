إطلاق نار على حافلة سياحية بالبتراء جنوبي الأردن

عمان ــ رويترز

أفادت وسائل اعلام اردنية بتعرض حافلة الى اطلاق نار في البتراء جنوبي البلاد، أسفر عن أضرار مادية دون وقوع خسائر بشرية.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر أمني أن “مجهولين أطلقوا النار على سيارة تابعة لإقليم البتراء التنموي”، مؤكدا عدم وجود إصابات.

ولم تتضح حتى الآن هوية “المجهولين” وما إذا كان الأمن تمكن من إلقاء القبض عليهم.

وتتمتع البتراء بشهرة سياحية كبيرة بسبب أنقاض الصخور المنحوتة التي تركها الأنباط، وهي حضارة عربية قديمة ازدهرت قبل قرون من ظهور المسيح، وعاشت حتى انصهرت في الإمبراطورية الرومانية.

وكانت قوات الأمن أطلقت عملاية أمنية واسعة، العام الماضي، لملاحقة عناصر إرهابية في مدينة السلط غربي العاصمة عمان.