أمير مكة يطلع على خطة التعليم بجدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بمقر الإمارة بجدة ، مدير عام التعليم بجدة المُعين حديثًا الدكتور سعد المسعودي.

وهنأ سمو الأمير خالد الفيصل ، الدكتور المسعودي بمناسبة تعيينه ، سائلًا الله له التوفيق في المهام الموكلة إليه ، كما استمع سموه إلى نبذة عن خطة التعليم بجدة واستعداداتها للعام الدراسي الجديد.