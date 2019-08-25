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أمير مكة يطلع على خطة التعليم بجدة

صحيفة البلادaccess_time23 / ذو الحجة / 1440 هـ      25 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بمقر الإمارة بجدة ، مدير عام التعليم بجدة المُعين حديثًا الدكتور سعد المسعودي.

وهنأ سمو الأمير خالد الفيصل ، الدكتور المسعودي بمناسبة تعيينه ، سائلًا الله له التوفيق في المهام الموكلة إليه ، كما استمع سموه إلى نبذة عن خطة التعليم بجدة واستعداداتها للعام الدراسي الجديد.

من جهته أعرب مدير تعليم جدة عن شكره وتقديره لسموه ، مؤكدًا حرص الإدارة ومنسوبيها على العمل بما يحقق الآمال والتطلعات.

صحيفة البلاد

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