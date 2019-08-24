للحصول على حياة صحية عقب سن الـ30 اتبع الخطوات التالية

الإقلاع عن التدخين و الكحول ، لأنها تعجل من الموت المبكر ، فيجب الحد منها بعد سن الثلاثين .

التقليل من تناول البروتينات بعد سن الثلاثين

لأنها تبطئ من عملية الهضم وتسرع من معدل تخزين الدهون في الجسم ، فقبل أن يبدأ الجسم في تخزين الدهون ، يجب خفض البروتينات وزيادة القيمة الغذائية في النظام الغذائي .

تجنب الكافيين

يجب تجنب الكافيين نهائيا ، لأن له بعض الآثار السلبية على الجسم .

ممارسة الرياضة

حاول على الأقل مرة واحدة في الأسبوع ، ممارسة التأمل ، لأنه يفيد الجسم و العقل على حد سواء ويساعد على تطهير الجسم .

تناول السلطات

اجعل سلطة الخضراوات الطبق الرئيسي الخاص بك ، لأنها تساعد على الوقاية من بعض الأمراض ، كما أن الخضراوات الخام تجعل الجلد متوهجا .

المشي

إذا كنت تكره ممارسة التمرينات الرياضية ، فمن الممكن محاولة الاستمتاع بالمشي مساء بعد العمل .