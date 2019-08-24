للحصول على حياة صحية عقب سن الـ30 اتبع الخطوات التالية

حياتنا ما هي إلا عبارة عن مراحل، ولكل مرحلة ما يميزها، وفترة الدخول في الثلاثينيات هي من أهم المراحل حيث يبدأ يشعر بها الشخص بأنه أصبح أكثر نضوجا، وفي المقابل هناك أشياء لابد من القيام عند الوصول لهذا السن، ومن أبرزها نقلا عن موقع” boldsky ” الآتي:
الإقلاع عن التدخين
الإقلاع عن التدخين و الكحول ، لأنها تعجل من الموت المبكر ، فيجب الحد منها بعد سن الثلاثين .
التقليل من تناول البروتينات بعد سن الثلاثين
لأنها تبطئ من عملية الهضم وتسرع من معدل تخزين الدهون في الجسم ، فقبل أن يبدأ الجسم في تخزين الدهون ، يجب خفض البروتينات وزيادة القيمة الغذائية في النظام الغذائي .
تجنب الكافيين
يجب تجنب الكافيين نهائيا ، لأن له بعض الآثار السلبية على الجسم .
ممارسة الرياضة
حاول على الأقل مرة واحدة في الأسبوع ، ممارسة التأمل ، لأنه يفيد الجسم و العقل على حد سواء ويساعد على تطهير الجسم .
تناول السلطات
اجعل سلطة الخضراوات الطبق الرئيسي الخاص بك ، لأنها تساعد على الوقاية من بعض الأمراض ، كما أن الخضراوات الخام تجعل الجلد متوهجا .
المشي
إذا كنت تكره ممارسة التمرينات الرياضية ، فمن الممكن محاولة الاستمتاع بالمشي مساء بعد العمل .