كاظم الساهر يحيي حفلا في السودة وسط تفاعل كبير

أبها – خالد بن مرضاح

أحيا الفنان العراقي، كاظم الساهر، مساء الخميس الماضي ، حفلًا فنيًا على مسرح (طلال مداح) بقرية المفتاحة بمدينة أبها بمنطقة عسير ، حيث حظي القيصر باستقبال كبير من الجمهور الذي صفق له بحرارة. وتفاعل لافت من جمهوره النسائي الذي ملأ المسرح.

بدأ حفلته بأغنية “عيد العشاق”، لتتوالى الأغاني التي اشتهر بها القيصر، ثم انتقل الساهر لألوان الفن العراقي بأغنية “أقعد راحة” وشارك كاظم عددا من العراقيين بالدبكة العراقية على المسرح وسط تفاعل الحضور، وقدم الساهر عددًا من أشهر أغانيه على المسرح، وغنى “مدرسة الحب”، و”أحبيني“ و“أكرهها“ و“أنا وليلى“ و ”يا ليل لا تنتهي“، وأغنيات أخرى شهيرة له، قبل أن ينضم لفريق الدبكة المرافق له، ويرقص معهم ”الجوبي“، بينما يصفق الجمهور بحرارة.

وكان الساهر سعيداً بأجواء المسرح والناس، وفي إطار التنويع خرج من الغناء للأداء الشعري، حيث ألقى قصيدة “متمردة” للشاعر كريم العراقي، ثم قام بغنائها، ومن كلمات نزار قباني غنى “شؤون صغيرة” و”أكرهها”.



وكان القيصر قد قام بجولة سياحية في منتزهات السودة وأبدى إعجابه بجمال المنطقة، وقال:” أنا سعيد بتواجدي في موسم السودة وبين جبالها المذهلة”.

وفي ختام الحفل الكبير، قدم له درع تكريم وهدية عبارة عن لوحة تشكيلية من إحدى فنانات عسير، وكانت مسك ختام الليلة الطربية أغنية “قولي أحبك”.

الحفل تم نقله أيضًا على الهواء مباشرةً عبر شاشة ”إم بي سي“، فيما وجدت أغنيات الساهر في أبها صدى في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تداولها على نطاق واسع.