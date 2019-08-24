خادم الحرمين يرعى مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية للقرآن الكريم

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تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تنطلق مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 41

التي تنظمها الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في رحاب المسجد الحرام خلال الفترة من 8 محرم إلى 12 من الشهر ذاته لعام 1441هــ.

ورفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ د. عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لرعايته وعنايته بالقرآن الكريم

مشيراً إلى أن المسابقة تأتي امتداد لما تقدمه هذه الدولة المباركة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز ــ طيب ثراه ــ وصولاً إلى هذا العهد الميمون من تحفيز لأبناء المسلمين في مختلف دول العالم على التنافس الشريف في حفظ القرآن الكريم وتلاوته.

ونوه الوزير آل الشيخ بما حققته المسابقة خلال مسيرتها منذ واحد وأربعين سنة والتي بلغ عدد المشاركين في دوراتها الماضية أكثر من 6300 متنافس منذ انطلاقها في عام 1399هـ، من تشجيع أبناء المسلمين على المنافسة الإيمانية لحفظ كلام الله تعالى، وربط المسلمين بكتاب ربهم، وإبراز جهود المملكة العربية السعودية في العناية والاهتمام بحفظ كتاب الله الكريم وتلاوته وتجويده وتفسيره.

وأشار معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن المسابقة في دورتها الحالية سيتنافس في فروعها 146 متسابقاً يمثلون 103 دولة من مختلف قارات العالم، وأن الوزارة ممثلة بالأمانة العامة للمسابقة أكملت كافة استعداداتها لاستضافة المشاركين في المسابقة.

وبين معاليه أن المتسابقين الذين سيجتازون التصفيات الأولية يتم اختبارهم في المسجد الحرام من قِبل لجنة التحكيم التي يشارك فيها خمسة محكمين دوليين مختصين في علوم القرآن الكريم.

لافتاً إلى أن الوزارة تتشرف كل عام بتنظيم هذه المسابقة التي تعد ميداناً للمنافسة العالمية لحفظ القرآن الكريم والعناية به، سائلاً الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على عنايتهما بالإسلام والمسلمين ودعم كل عمل رشيد يخدم القرآن الكريم ويشجع الناشئة على الإقبال على كتاب الله.