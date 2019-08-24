بدء التسجيل في مدارس الطفولة المبكرة غداً

جدة : البلاد

تبدأ إدارات التعليم في مختلف مناطق المملكة غداً الأحد التسجيل في مدارس الطفولة المبكرة للمستجدين في رياض الأطفال، والطلاب والطالبات المنقولين في الصفوف الأولية، وذلك في 1460 مدرسة عبر نظام نور.

وذكرت مدير عام الطفولة المبكرة بوزارة التعليم ندى السماعيل أنه سيتم إسناد تدريس الصفوف الأولية بنين لمعلمات متخصصات، من خلال إعادة تأهيل المدارس الحكومية القائمة وتطويرها، مع مراعاة تجهيز فصول ودورات مياه مستقلة للبنين وأخرى مستقلة للبنات.

وأضافت أن مدارس الطفولة المبكرة تشمل رياض الأطفال المستوى الثاني والثالث، والصفوف الأولية (الأول والثاني والثالث) بنين وبنات في المرحلة الابتدائية من سن 4 سنوات حتى 8 سنوات.

وأشارت إلى أنه تم تأهيل أكثر من 3300 فصل دراسي في رياض الأطفال لاستيعاب حوالي 83 ألف طالب وطالبة، وتجهيز حوالي 3500 فصل دراسي للصفوف الأولية في مدارس الطفولة المبكرة لاستيعاب حوالي 81 ألف طالب وطالبة مع بداية العام.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة حققت عائد وفر في التكلفة الكلية للمباني بلغ أكثر من ملياري ريال بنسبة 91% بين تكلفة البناء وتكلفة الاستفادة من الشواغر والفراغات.