الشرقية تستقبل 3 أندية والسعـودية الرياضية و عدد من القنوات تبث السوبر جلوب

الدمام- حمود الزهراني

استعدادا لانطلاق بطولة كأس العالم لأندية اليد” سوبر جلوب”، يصل الإثنين القادم للمنطقة الشرقية أندية نيويورك سيتي الأمريكي و كيل الألماني و سيدني الأسترالي للمشاركة في بطولة سوبر جلوب” على أن يصل فريق برشلونه الإسباني “حامل لقب النسخة الماضية” صباح يوم الثـلاثاء المقبل برفقة الزمالك المصري و فاردار المقدوني و تاوباتي البرازيلي و الدحيل القطري فيما وصلت بعثة نادي الوحدة منذ الرابع عشر من أغسطس الجاري لإقامة معسكر إعدادي قبل البطولة .

فضائيات تنقل الحدث العالمي

ستكون القناة السعودية الرياضية الناقل الرسمي لمنافسات البطولة حيث سيتم نقل 16 مباراة خلال 5 أيام مصحوباً باستيديو تحليلي للمباريات كما اتفقت اللجنة المنظمة العليا على حقوق البث مع قناة أبو ظبي الرياضية و قناة On sport المصرية و قناة البحرين كما سيتم بث كافة المباريات على قناة الاتحاد الدولي لكرة اليد على اليوتيوب فيما اقتربت قناة برشلونة من نقل كافة مباريات فريقها .

الاتفاق و النهضة يحتضنان التدريبات

انتهت كافة أعمال التطوير في صالة الألعاب المغطاة في ناديي الاتفاق و النهضة؛ حيث سيحتضنان تدريبات الأندية العشرة المشاركة في البطولة قبل البطولة بيوم و احد على الأقل حيث تم فرش الصـالة بالكامل حسب اشتراطات الاتحاد الدولي و تطوير مرافق الصالة و غرف ملابس اللاعبين .

أندية الشرقية تدعم البطولة جماهيرياً

اتفقت اندية المنطقة الشرقية على دعم بطولة السوبر جلوب بالجماهير عقب الاجتماع الذي جمع رؤساء وأمناء الأندية مع حامد السريعي مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية و عبدالله الدايل مدير العلاقات العامة و المراسم بالهيئة العامة للرياضة حيث سيتم توفير المواصلات لكافة جماهير الأندية للحضور خاصة بعد ان اعلنت رابطة نادي الخليج عن دعمها لممثلي السعودية في البطولة ” الوحدة، ومضر”.