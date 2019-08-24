إسرائيل تقصف مليشيات تدعمها إيران بالعراق

جدة ــ رويترز

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، نقلا عن مسؤول استخباراتي لشؤون الشرق الأوسط، أن إسرائيل قامت بتنفيذ عدة هجمات على مواقع للمليشيات الإيرانية بالعراق.

ونقلت الصحيفة عن المسؤول الاستخباراتي الأمريكي قوله: إن “إسرائيل قصفت قاعدة شمال بغداد في 19 يوليو الماضي”. وأضافت الصحيفة أن “اثنين من كبار المسؤولين الأمريكيين أكدا أن إسرائيل نفذت عدة ضربات في الأيام الأخيرة على مخازن الذخيرة للمليشيات التي تدعمها إيران في العراق”.



وكان نائب قائد مليشيات الحشد الشعبي التابعة لإيران بالعراق، جمال جعفر آل إبراهيم، أكد، في بيان أن “الطائرات الأمريكية والإسرائيلية نفذت هجمات متكررة على المقر المحلي للحشد”.

وبحسب الصحيفة، فقد رفض الجيش الإسرائيلي التعليق على الهجمات، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي سئل عنها في زيارة إلى أوكرانيا قال: إن “إيران ليست لديها حصانة في أي مكان”.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن “عدة انفجارات وقعت في مخازن عتاد تابعة للحشد الشعبي العراقي خلال الشهر الجاري”.

ولفتت الصحيفة إلى دعوة “الرئاسيات الثلاث بالعراق، ا، إلى التحقيق بجميع المعطيات والمعلومات بشأن تفجيرات مخازن الأسلحة التابعة للحشد الشعبي”.