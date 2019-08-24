أمانة الشرقية تعتزم إنشاء جسر لتسهيل الحركة المروية

الدمام_واس

تعتزم أمانة المنطقة الشرقية قريبا تنفيذ جسر تقاطع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز مع الشارع الثامن عشر بمدينة الدمام، الذي سيستغرق إنشاءه 18شهراً

وهو عبارة عن جسر على طريق الأمير نايف بطول خرساني تقريبي 250 متر، وهو من الجسور التي تجمع بين عناصر الخرسانة المصبوبة بالموقع وخرسانة مسبقة الصنع يتم تركيبها في الموقع

كما يتضمن مسارين في كل اتجاه للطريق الرئيسي وكذلك الأمر بالنسبة لطرق الخدمة، علماً أن طول الجسر بالكامل 480 متر طولي.

وأفاد وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبداللطيف الملا، أن جسر تقاطع طريق الأمير نايف مع الشارع الثامن عشر هو محور رئيسي لنقل الحركة من وإلى الدمام دون الحاجة إلى التوقف

لافتا إلى أن الأمانة تواصل إنشاء الجسور من أجل تسهيل الحركة المرورية سواء على طريق الخليج للقادم من اتجاه الشمال وطريق الرياض السريع للقادم من الجنوب، إلى جانب تحسين محور الطريق بالكامل مع طريق الخدمة والأرصفة

مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن الحلول التي وضعتها أمانة المنطقة الشرقية لجسور طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز من الجهة الشمالية والجنوبية، وغيرها من المحاور الرئيسة بالمنطقة.

وأوضح المهندس الملا أن الخدمات التي سيتم تحويلها على المشروع تتضمن الصرف الصحي بطول 650 متراً، وتصريف مياه الأمطار بطول 1200 متر، إلى جانب كابلات كهرباء 69 بطول 1250 متراَ وخطوط اتصال موبايلي بطول 550 متراَ

إضافة إلى كابلات كهرباء ضغط عالي وضغط متوسط، وخطوط اتصال.

وأكد وكيل الأمين للتعمير والمشاريع أن المشروع من المشاريع التنموية بالمنطقة الشرقية لتسهيل الحركة المروية، التي تنفذها الأمانة بالمنطقة وتشرف عليها وكالة التعمير والمشاريع من خلال الإدارة العامة للإشراف.