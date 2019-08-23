السفير لدى بريطانيا يزور الملحقية العسكرية السعودية بلندن

لندن : واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة أمس، الملحقية العسكرية السعودية في العاصمة البريطانية لندن، حيث كان في استقباله، الملحق العسكري السعودي اللواء الطيار عبد الله بن صالح الزغيبي، والملحق العسكري السعودي المرشح الجديد العميد الطيار الركن رياض بن محمد أبو عباة، ومنسوبو الملحقية العسكرية.

واطْلع سموه خلال الزيارة على سير العمل في الملحقية العسكرية، مستمعاً إلى إيجاز قدمه الملحق العسكري السعودي عن الملحقية ومهامها وواجباتها والأقسام ومكاتب الإشراف التابعة لها.

وأشاد سموه في كلمة له بما تقدمه الملحقية العسكرية من خدمات للمتدربين العسكريين والمدنيين والوفود العسكرية السعودية، وبما تقدمه من جهود لتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، مبدياً إعجابه بما شاهده من حسن تنظيم العمل الجماعي والإنجازات المتتابعة.

وناقش سمو السفير مع منسوبي الملحقية الأمور التي تهم مجريات العمل، مؤكداً حرصه واهتمامه بكل ما من شأنه تذليل العقبات التي قد تعترض سير العمل، كما عقد سموه اجتماعاً بالملحقية مع ممثلين من جانب وزارة الدفاع البريطانية المختصين بالشرق الأوسط.

عقب ذلك، قام سمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة بتقليد المقدم بندر بن حامد أحمد رتبة عقيد، والنقيب مهند بن منير الفخراني رتبة رائد، انفاذاً للأمر السامي الكريم.

وفي ختام الزيارة، سجل سموه كلمة في سجل الزيارات أثنى فيها على الجهود المبذولة، بعد ذلك قُدمت لسموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.