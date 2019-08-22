442 مستفيداً من خدمات الطب المنزلي في سراة عبيدة

عسير _واس

أوضحت صحة عسير أن عدد المستفيدين من خدمات برنامج الطب المنزلي بمستشفى سراة عبيدة خلال العام الماضي بلغ 442 مستفيداً، قُدمت لهم الرعاية الصحية في منازلهم من خلال 1824 زيارة بمعدل 152 زيارة شهرياً.

وبينت صحة عسير أن الخدمة تقدم للمستفيدين من خلال فرق طبية ويضم كل فريق طبيبين و 3 من هيئة التمريض وأخصائي اجتماعي وأخصائي تغذية وعلاج طبيعي بحسب الحالة.

ويتولى الفريق من خلال الزيارات عمل الفحوصات الطبية ومتابعة الخدمات والحالات العلاجية، وتوفير المستلزمات الطبية للمرضى مع توفير المستلزمات والأجهزة الطبية التي يحتاجها المريض من أسرة طبية ومراتب هوائية وكراسي متحركة وطاولة طعام وأسطوانات الأكسجين وأجهزة قياس السكر بالدم ومولدات الأكسجين المتنقلة وغيرها.