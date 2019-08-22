الأولى

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفيري السودان والسويد

صحيفة البلادaccess_time20 / ذو الحجة / 1440 هـ      22 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : واس

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، كل من سفير جمهورية السودان لدى المملكة عبدالعظيم محمد الصادق, وسفير مملكة السويد لدى المملكة يان كنوتسون، الذين حضروا لتوديع معاليه بمناسبة انتهاء فترة عملهما سفيرين لبلديهما لدى المملكة.

وثمن معاليه الجهود الطيبة التي بذلها السفيرين في توثيق وتعزيز علاقات التعاون الثنائي، متمنيًا لهما دوام التوفيق.

حضر الاستقبالين نائب وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية فيصل العامودي.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *