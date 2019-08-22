وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفيري السودان والسويد

الرياض : واس

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، كل من سفير جمهورية السودان لدى المملكة عبدالعظيم محمد الصادق, وسفير مملكة السويد لدى المملكة يان كنوتسون، الذين حضروا لتوديع معاليه بمناسبة انتهاء فترة عملهما سفيرين لبلديهما لدى المملكة.

وثمن معاليه الجهود الطيبة التي بذلها السفيرين في توثيق وتعزيز علاقات التعاون الثنائي، متمنيًا لهما دوام التوفيق.

حضر الاستقبالين نائب وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية فيصل العامودي.