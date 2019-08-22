ترقب دولي لنتائج حوار الشرعية اليمنية والانتقالي

جدة ــ البلاد

في تطورات جديدة للوضع الجنوبي في اليمن سيطرت قوة من المجلس الانتقالي على محافظة أبين وهي المحافظة الأكثر أهمية بعد العاصمة المؤقتة عدن.

و دخل على خط المواجهة مشائخ من قبائل المحافظة والمناطق المحيطة وذلك من خلال وساطة أدت إلى اخراج قوات الشرعية من المحافظة سلماً واعطاء الانتقالي فرصة التموضع في المعسكر الواقع في مأرب في حين توجهت قوة الشرعية إلى محافظة رداع .

جاء ذلك في الوقت الذي وصل فيه وفد المجلس الانتقالي الجنوبي إلى جدة في وقت متأخر من مساء أمس استجابة لدعوة المملكة للحوار بين أطراف النزاع.

غير أن مصادر قالت ان الشرعية مازالت عند موقفها الذي يطالب بالانسحاب الكامل لقوة الطرف الآخر قبل أي حوار، وفي الوقت نفسه توالت ردود فعل الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية الرافضة لتهديد وحدة اليمن ومطالبة إنهاء النزاع بالطرق السلمية، وهو مطلب يترقب نتائجه في لقاء جدة.

في حين أكد مارتن جريفث مندوب المنظمة الدولية الى اليمن ان المملكة تبذل جهودا متميزة من أجل انهاء الحالة الراهنة بين الأطراف في الجنوب.

وأعرب المندوب الدولي الذي وصل الى صنعاء أمس عن تقديره لما وجده من اهتمام بالغ أكده نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان خلال لقاء جريفث مع سموه في الرياض قبل أن يتوجه الى جولة جديدة ضمن مهمته الدولية.

وأضاف ان الأمم المتحدة حريصة على الوحدة اليمنية وانهاء النزاع، ومن جانبه أوضح العقيد يحيى أبو حاتم مستشار وزير الدفاع اليمني في تصريح خاص لـ(البلاد) أن الجميع يتطلع إلى المعالجة الحقيقية والسريعة لأزمة الجنوب من جميع الأطراف مؤكداً أن من يستفيد من الوضع الراهن هو الجانب الايراني الطرف المؤثر في المشهد اليمني من خلال وكلائه في صنعاء.

وأعرب عن أمله ان يتفاعل الجميع مع دور المملكة في الحرص على أمن واستقرار اليمن.