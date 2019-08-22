الاتحاد الأوروبي يهاجم أردوغان

بروكسل ــ وكالات

انتقد الاتحاد الأوروبي سلطات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعزل رؤساء 3 بلديات (أكراد) منتخبين وتعيين أوصياء خلفاً لهم، مؤكداً أنه لا يحترم إرادة شعبه واختيار مرشحيه. وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة “برغون” التركية المعارضة جاء الاستنكار الأوروبي في بيان صادر عن دائرة العلاقات الخارجية بالاتحاد.

وقال البيان إن “قرار أردوغان يثير الشكوك حول مدى احترام أنقرة نتائج الانتخابات الديمقراطية، ويؤدي إلى مخاوف خطيرة في ذات الوقت”، مناشداً الحكومة التركية “إلغاء التدابير التي من شأنها إعاقة عمل الديمقراطية في الداخل”. وتابع البيان: “هذا القرار يحمل درجة عالية من الخطورة، ويلحق أضراراً جسيمة بالديمقراطية المحلية، ويحرم الناخبين من ممثليهم السياسيين المحليين”.

بدورها قالت المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد، مايا كوسيانيتش إن “هذه الإجراءات تثير قلقاً كبيراً، وتشكك في احترام نتائج ديمقراطية الانتخابات المحلية التي عقدت في 31 مارس، وتحرم الناخبين من التمثيل السياسي العادل”.

وشددت على “ضرورة إلغاء التدابير والإجراءات التي تمنع سير الديمقراطية المحلية بشكل يتناسب مع توصيات لجنة البندقية (جهاز استشاري لمجلس أوروبا حول القضايا الدستورية) والتزامات الميثاق الأوروبي للحكم الذاتي المحلي”. كما ذكرت كوسيانيتش أن “مكافحة الإرهاب حق مشروع للحكومة التركية، ولكن أنقرة مسؤولة عن تطبيق سيادة القانون وفق الدستور مع ضمان الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية”.