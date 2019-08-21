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شاهد.. مقاتلات التحالف تدمر غرفة عمليات حوثية في صعدة

صحيفة البلادaccess_time19 / ذو الحجة / 1440 هـ      21 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، غرفة عمليات عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية في معقلها الرئيس بمحافظة صعدة، أقصى شمال البلاد.

واستهدفت غارات جوية لمقاتلات التحالف، وفقا لـ”العربية” ، غرفة العمليات الحوثية، في منطقة “اتياس” بمحيط مركز مديرية كتاف شرق صعدة، مما أدى إلى تدميرها، ومصرع كل من كان فيها من عناصر الميليشيا الحوثية.

كما استهدفت مقاتلات التحالف، بغارات أخرى، تعزيزات لميليشيا الحوثي، كانت في طريقها لمواقع تمركزها في وادي الفحلوين بالمديرية ذاتها.

وأسفرت الغارات عن تدمير عدد من العربات التابعة لها، ومصرع وجرح من كان على متنها من عناصر حوثية.

صحيفة البلاد

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