تدشين البرنامج الثقافي لسوق عكاظ

الطائف – خالد بن مرضاح

أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بالتنسيق مع جامعة الطائف عن البرنامج الثقافي لسوق عكاظ في دورته الثالثة عشرة للعام الحالي، الذي يأتي في إطار موسم الطائف السياحي في دورته الأولى، ضمن مبادرة مواسم السعودية 2019م، ويتناول البرنامج الذي ينطلق مساء اليوم، ويستمر لمدة سبعة أيام عدداً من الفنون الثقافية والشعرية، ويتناول كذلك سيرة شخصيات تاريخية مؤثرة في مسيرة الأدب العربي، إضافة إلى أمسيات شعرية متنوعة، ومواضيع تتعلق بالدراما السعودية والقيم الإعلامية.

وسيشمل البرنامج الذي تحتضن جلساته، ساحة الأدب والثقافة بسوق عكاظ في يومه الأول استعراضاً لسيرة فيلسوف الشعراء أبي العلاء المعري، بمشاركة كلٍّ من الدكتور نبيل الحيدري والدكتورة كاميليا عبدالفتاح، والدكتور عبدالله الزهراني والدكتورة بسمة عروس، ويدير الجلسة الدكتور طلال الثقفي، وفي مساء اليوم نفسه تقام أمسية شعرية بمشاركة الحبيب الأسود، وإبراهيم الرواحي، وراشد القثامي، وتهاني الصبيح، ويدير الأمسية الدكتور عبدالرحمن الطلحي.

ويستعرض غدا الرواية العربية الجديدة “التحول والمضمون” بمشاركة كل من الدكتور محمد القاضي، والدكتور أحمد العدواني، والدكتورة شادية شقروش، والدكتورة أنيسة السعدون، ويديرها خلف سعد. وجلسة ثانية بعنوان “النص الرقمي وسؤال المرحلة” بمشاركة كل من الدكتور عبدالله السفياني، والدكتور مشتاق معن، والدكتورة زهور كرام، والدكتور عبدالله الفيفي، وإدارة قليل الثبيتي.

أما في يوم الجمعة القادم، فسوف يفتتح بجلسة “القصيدة العربية المغناة” بمشاركة يحيى زريقان، والدكتور محمد أبو اليزيد والدكتور منصور الحارثي والدكتورة نانسي عيسى، ويديرها عطا الله الجعيد. ثم ستعقد أمسية شعرية يحييها كل من: محمد الفوز ونوفل السعيدي وأحمد بن ضيه ودلال راضي، وتديرها الدكتورة مريم الحارثي. ويوم السبت القادم، يستهل بجلسة عن الأديب “طاهر زمخشري الشاعر والإنسان” يشارك فيها الدكتور محمد الشطي وحسين بافقيه ومحمد بلو ومعيض عطية، وتديرها الدكتورة زهور القرشي. ثم جلسة في اليوم نفسه بعنوان “الدراما السعودية .. تجارب وشهادات” يشارك فيها مريم الغامدي ومحمد بخش وعبدالخالق الغانم وفاطمة البلوي، ويديرها الدكتور نايف الثقيل.

وستكون الجلسة الأولى يوم الأحد المقبل، بعنوان “ريادة الأعمال .. واقع وتحديات”، بمشاركة أمل دخان والدكتور علي الألمعي والدكتور حسام عثمان والمهندس حسام القرشي، ويديرها الدكتور خالد الجازي، ثم ستعقد أمسية شعرية يحييها الدكتور محمد المثلوثي وعبدالله عبيد ونذير الصميدعي وأحمد مولود والدكتورة مها العتيبي، ويديرها سامي الثقفي.

وفي اليوم السادس، الإثنين القادم، ستنظم جلسة “القيم الإعلامية في عصر الإعلام الجديد” بمشاركة الدكتور فهد الشليمي والعقيد ركن تركي المالكي وعبدالرحمن عبدالقادر وسلطان القحطاني، ويديرها الدكتور شاكر الذيابي. ثم جلسة “اقتصاديات الفنون” بمشاركة الدكتور نبيل كوشك والدكتورة لينا قطان، وعبدالناصر غارم وزمان جاسم، ويديرها فيصل الخديدي.

وسيتضمن اليوم السابع ، الثلاثاء المقبل، جلسة “اللغة العربية في آسيا الوسطى” بمشاركة الدكتورة دينا إيسينجان، والدكتور عبدالطاهر قلباييف، والدكتور عسكر سلاموف والدكتورة علوية حسينوفا، ويديرها الدكتور عبدالله الوشمي. وخصصت الجلسة الأخيرة “للعمل التطوعي عطاء وانتماء” بمشاركة الدكتورة سمية الشعراوي والدكتور محمود العايش ونجيب الزامل والدكتورة رنا زيلي، ويديرها الدكتور خالد الزهراني.