تحذير أمريكي لليونان بشأن الناقلة الإيرانية

واشنطن ــ رويترز

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن نقلت “موقفها الحازم” للحكومة اليونانية بشأن الناقلة الإيرانية التي أبحرت إلى اليونان بعد إفراج جبل طارق عنها.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المسؤول قوله إن واشنطن حذرت جميع الموانئ في البحر المتوسط من مغبة تقديم تسهيلات للناقلة، مشددة على أن أي جهود لمساعدة الناقلة الإيرانية قد ينظر لها على أنها دعم لمنظمة تدرجها الولايات المتحدة على قائمة المنظمات الإرهابية. واعتبر المسؤول ان الناقلة كانت تساعد الحرس الثوري الإيراني المصنف إرهابيا في الولايات المتحدة، عن طريق نقل النفط إلى سوريا.

وبالتوازي مع ذلك، وصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إخلاء سبيل الناقلة “أمر مؤسف”، لأن بيع شحنة الناقلة سيمنح الحرس الثوري الإيراني مزيدا من الموارد “لمواصلة حملته الإرهابية”.