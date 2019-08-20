ضبط مبيدات غير مسجلة في محافظة جدة

جدة- ياسر بن يوسف

يواصل ماموري ضبط المبيدات بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ،حملات رقابية مكثفة بمختلف اماكن تداول وبيع المبيدات الزراعية والبذور بمنطقة مكة المكرمة

وذلك لمواجهة المبيدات المقلدة والمغشوشة، والمخصبات الزراعية المحظور تداولها بالأسواق والغير مصرح بها والبذور مجهولة المصدر، وتنفيذ حملات لضبطها .

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي ، إن هناك حملات رقابية على اسواق ومحال بيع المبيدات لضبط المخالفين والمبيدات الغير مصرح بها وان مأموري ضبط مخالفات المبيدات يقومون بجولة تفتيشية بشكل دوري وذلك للكشف على المبيدات والبذور الزراعية

مناشدا المزراعين بابلاغ الوزارة عن حالات غش المبيدات سواء في المحال او الأسواق سيساعد الجهات المنفذة بالقضاء على آفة المبيدات المغشوشة والمحظور تداولها والبذور مجهولة المصدر.