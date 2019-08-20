الثقافية

شعراء ديوان العرب يبدعون على مسرح جمعية الثقافة والفنون بجدة

صحيفة البلادaccess_time18 / ذو الحجة / 1440 هـ      20 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – عبدالهادي المالكي

انطلقت مساء أمس الاثنين الأمسية الشعرية الثانية والتي تأتي ضمن برامج ملتقى ديوان العرب للشعر بالتعاون مع مجموعة شعراء العرب والتي شارك فيها الشاعر سعد مناحي بن شفلوت والشاعر مرزوق حمدان البقمي والشاعر فهد سعدي المعبدي ، وأدارها الشاعر سعد سعود الحافي  .

 تنوعت القصائد مابين وطنية وغزلية وعتاب وتجارب حياة وقد تفاعل الحضور مع ماتم تقديمه من جزالة اللفظ وقوة المعاني  .

في نهاية الأمسية كرَّم مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة الأستاذ محمد آل صبيح الشعراء المشاركين سعد مناحي بن شفلوت والشاعر مرزوق حمدان البقمي والشاعر فهد سعدي المعبدي ومؤسسة العطافي للإنتاج المرئي والمسموع والسناب الشعري وسناب سلفي الحدث  .

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صحيفة البلاد

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