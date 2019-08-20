شعراء ديوان العرب يبدعون على مسرح جمعية الثقافة والفنون بجدة

جدة – عبدالهادي المالكي

انطلقت مساء أمس الاثنين الأمسية الشعرية الثانية والتي تأتي ضمن برامج ملتقى ديوان العرب للشعر بالتعاون مع مجموعة شعراء العرب والتي شارك فيها الشاعر سعد مناحي بن شفلوت والشاعر مرزوق حمدان البقمي والشاعر فهد سعدي المعبدي ، وأدارها الشاعر سعد سعود الحافي .

تنوعت القصائد مابين وطنية وغزلية وعتاب وتجارب حياة وقد تفاعل الحضور مع ماتم تقديمه من جزالة اللفظ وقوة المعاني .

في نهاية الأمسية كرَّم مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة الأستاذ محمد آل صبيح الشعراء المشاركين سعد مناحي بن شفلوت والشاعر مرزوق حمدان البقمي والشاعر فهد سعدي المعبدي ومؤسسة العطافي للإنتاج المرئي والمسموع والسناب الشعري وسناب سلفي الحدث .